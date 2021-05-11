Международный суд займётся изучением конфликта Израиля и Палестины

https://static.news.ru/photo/5dee9f90-b306-11eb-b46e-96000091f725_660.jpg Фото: Mahmoud Khattab/Keystone Press Agency/Global Look Press

Специалисты Международного уголовного суда займутся оценкой ситуации вокруг нынешней вспышки насилия между Израилем и палестинцами. В инстанции изучат вопрос, имелись ли в ходе конфликта преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС. Об этом на своей странице в Twitter написала прокурор суда Фату Бенсуда.

Она подчеркнула, что отмечает эскалацию насилия на Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа и не только с большим беспокойством.

Мой отдел расследований займётся всеми сторонами конфликта, фактами и свидетельствами, которые подойдут для оценки того, идёт ли речь о персональной уголовной ответственности по Римскому статуту, — сообщила Бенсуда.

В начале марта прокурор объявила о начале расследования действий указанных сторон на Западном берегу реки Иордан, в Восточном Иерусалиме и не только с 2014 года. Израиль в ответ на это подчёркивал, что МУС соответствующими полномочиями не обладает.

Эскалация конфликта, уже признанная крупнейшей за последние годы, произошла вечером 10 мая. После столкновений в Иерусалиме стороны начали обмениваться ракетными ударами. К настоящему моменту, по имеющейся информации, Израиль потерял пять человек. Более 200 получили ранения. В городе Лод погиб ребёнок. С палестинской стороны жертвами обстрелов стали примерно 30 человек (в их числе десять детей), более 200 пострадали.

Ранее один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус рассказал, что в течение прошедших нескольких дней из сектора Газа по территории Израиля было выпущено более тысячи ракет.