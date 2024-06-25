Международный суд захотел арестовать Шойгу и Герасимова Досудебная палата МУС выдала ордера на арест Шойгу и Герасимова из-за Украины

Фото: МО РФ

Сергей Шойгу

Досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордера на арест экс-министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, заявила пресс-служба инстанции. Их обвиняют в причастности к нанесению ударов по гражданским объектам на Украине. Москва не признает юрисдикцию суда и не исполняет его решения. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что войска бьют по военным целям.

Имеются разумные основания полагать, что они несут индивидуальную уголовную ответственность за вышеупомянутые преступления, отдачу приказа о совершении преступлений и за неспособность осуществлять надлежащий контроль над силами, находящимися под их командованием, — сказано в публикации.

Изначально содержание ордеров было секретным, но их решили раскрыть ради осведомленности общества. В МУС считают, что так можно предотвратить дальнейшие преступления.

В марте стало известно, что Международный уголовный суд возглавила японка — судья Томоко Аканэ. Именно она годом ранее выдала ордер на арест российского президента Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Суд обвинил их в «незаконной депортации украинских детей».

В свою очередь глава Следкома РФ Александр Бастрыкин обещал объявить в розыск судей МУС, которые выдали ордер. Одна из них — Томоко Аканэ. МВД определило, что решение судей МУС о выдаче ордера на арест российского президента имеет признаки преступлений по трем статьям Уголовного кодекса — заведомо незаконного заключения под стражу, приготовления к преступлению и нападения на лиц под международной защитой с целью осложнения международных отношений, а также привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности.