Международный Красный Крест подвергся кибератаке с утечкой данных

В результате кибератаки на Международный комитет Красного Креста (МККК) были скомпрометированы персональные данные и конфиденциальная информация более 515 тысяч человек. Об этом говорится в заявлении МККК.

В заявлении говорится , что кибератака на компьютерные серверы была обнаружена на текущей неделе.

В результате атаки были скомпрометированы персональные данные и конфиденциальная информация о более чем 515 000 крайне уязвимых людей, включая тех, кто разлучён со своими семьями в результате конфликтов, миграции и стихийных бедствий, пропавших без вести лиц и их семей, а также людей, находящихся в заключении, — сообщили в Красном Кресте.

Уточняется, что скомпрометированные данные поступали как минимум от 60 национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца по всему миру.

По словам гендиректора комитета Роберта Мардини, атака на данные людей, пропавших без вести, «ещё больше усугубляет их страдания и муки».

Организация не располагает данными о возможных авторах атаки. Она была направлена на внешнюю компанию в Швейцарии, с которой МККК заключил контракт на хранение данных. Данных о публичном распространении информации пока нет. В комитете призвали хакеров «не продавать, не сливать и не использовать эти данные иным образом».

Ранее руководитель центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании «Инфосистемы Джет» Алексей Мальнев предположил, что хакерское сообщество может объединиться с организованными преступными группировками. Причина — сложности с выводом денег, в этом «традиционные» преступные группировки способны помочь хакерам.