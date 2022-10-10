Международный комитет Красного Креста приостановил деятельность на Украине

Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look press

Международный комитет Красного Креста (МККК) приостановил деятельность на территории Украины, пишет Reuters со ссылкой на представителя организации. Источник подчеркнул, что МККК пришлось пойти на этот шаг из соображений безопасности. Ранее утром во всех регионах Украины прогремели взрывы.

По соображениям безопасности наши команды сегодня приостановили работу, — поделился собеседник агентства.

По данным Reuters, на Украине работают порядка 700 сотрудников, распределенных по 10 населенным пунктам. Их задача — предоставлять медикаменты и гуманитарную помощь.

Позже на сайте организации сообщение о приостановке работы опровергли. Там отмечается, что Красный Крест продолжит работу в стране.

Также паузу в работе на территории Украины взял Норвежский совет по делам беженцев. Его пресс-секретарь уточнил, что деятельность будет возобновлена по мере улучшения обстановки.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже СМИ начали писать, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, во Львове, в Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам заявил, что на территории всей страны не утихает воздушная тревога. Он также попросил жителей не покидать укрытий. Также президент Украины записал видеообращение, в котором предупредил, что целью ударов являются энергетические объекты по всей стране.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти своими действиями фактически поставили себя на одну доску с международными террористическими формированиями и оставлять без ответа их преступления просто невозможно. Путин подчеркнул, что Россия будет жестко отвечать на продолжение попыток проведения терактов на своей территории. По своим масштабам эти ответы будут соответствовать уровню угроз, заверил он.