Международный экипаж «Союза МС-25» перешел на МКС

Фото: Роскосмос

Первая участница космического полета от Республики Белоруссия Марина Василевская, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон перешли с корабля «Союз МС-25» на борт Международной космической станции (МКС), следует из трансляции Роскосмоса. На МКС их встретили космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин.

Также приветствовали новоприбывших астронавты NASA Лорал О’Хара, Майкл Барратт, Мэттью Доминик и Джанетт Эппс. Telegram-канал «Смотри» опубликовал кадры с места событий: присутствующие обнялись при встрече.

Ранее пилотируемый корабль «Союз МС-25», который был запущен с космодрома Байконур в субботу, пристыковался к универсальному узловому модулю «Причал» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Пресс-служба Роскосмоса уточнила, что на борту находится экипаж 21-й экспедиции посещения. Новицкий и Василевская пробудут на МКС 12 суток и вернутся 6 апреля на «Союзе МС-24» с астронавтом NASA Лорел О’Харой. Миссия Дайсон продлится до сентября.

Изначально пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-25» с российско-белорусско-американским экипажем был запланирован на 21 марта, однако его отменили. Глава Роскосмоса Юрий Борисов пояснил, что такое решение было принято из-за просадки напряжения химического источника тока. Историк космонавтики Александр Железняков позднее констатировал, что срыв запуска пилотируемого корабля произошел впервые в истории России.