https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Если американский контингент покинет иракскую территорию, то это даст шанс террористической группировке ИГ (запрещена в РФ) восстановить свои силы. Об этом заявил командующий силами международной коалиции в Ираке и Сирии бригадный генерал Алексус Гринкевич на конференции в Пентагоне.

По его словам, ИГ ослаблена, но всё ещё опасна, особенно если на неё слишком долго не оказывать давления.

И чем дольше мы не будем оказывать давление, тем сильнее будет нарастать угроза, — цитирует Гринкевича «Интерфакс».

Коалиция, по мнению генерала, должна понять, насколько на самом деле подорваны возможности террористов. При этом есть подозрения, что ИГ только копят силы и ждут удобного момента для возобновления своей деятельности.

Парламент Ирака после убийства в ходе американской спецоперации военачальника Касема Сулеймани принял решение вывести из страны все иностранные войска. В то же время Белый дом сообщил, что президент Дональд Трамп и его иракский коллега Бархам Салех на встрече в Давосе подчеркнули важность сохранения и развития отношений между Вашингтоном и Багдадом.

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что лидером «Исламского государства» стал туркмен. Главарь группировки имеет связи с Турцией и может скрываться в Ираке.