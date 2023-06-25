Названы две ошибки, которые привели к расколу между США и ОАЭ The Hill: 10 лет назад между США и ОАЭ возник раскол из-за тайных переговоров Обамы

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Барак Обама

Между властями США и ОАЭ случился серьезный конфликт, пишет обозреватель американского издания The Hill Стивен Бланк. Он отметил, что раскол произошел еще 10 лет назад, когда американский президент Барак Обама провел тайные переговоры о ядерной сделке с Ираном, не уведомив об этом союзников. Еще одним поводом для ухудшения диалога стала медленная реакция Вашингтона по ракетным ударам ОАЭ из Йемена.

Бланк считает, что после этого власти ОАЭ стали активно сотрудничать с Китаем и Россией, став их крупнейшим торговым партнером в арабском мире. По сведениям автора статьи, за последние два года администрация действующего президента США Джо Байдена несколько раз пыталась улучшить отношения, однако лидер страны Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян отказался посетить Вашингтон, несмотря на приглашения.

До этого в The Hill отмечали, что сговор Объединенных Арабских Эмиратов с Россией и Китаем вызвал обеспокоенность в США. По мнению авторов материала, между Вашингтоном и ОАЭ намечается раскол, который начался еще при Обаме и усилился с началом украинского конфликта. Как уточняют журналисты, эмиратцы постепенно стали наращивать экономический потенциал, начав активно сотрудничать с Россией и КНР, что не понравилось правительству США.

В статье отмечается, что в качестве реакции на действия ОАЭ Министерство финансов США публично раскритиковало несоблюдение санкций, наложив ограничения на многочисленные эмиратские организации, а также на российский банк, работающий в ОАЭ по лицензии ЦБ Арабских Эмиратов.

Эксперты заключают, что яростные действия США только усилили раскол, назревший до украинского конфликта.