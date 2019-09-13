https://static.news.ru/photo/2aeb5822-d5b3-11e9-a1b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marcos Salgado/Xinhua

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о скором появлении прямых рейсов между столицами России и южноамериканской республики.

Мадуро пояснил, что это позволит венесуэльской молодёжи летать на отдых в Москву, но иных подробностей не раскрыл, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru ранее, министр нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо приедет в октябре в Россию. Руководитель ведомства в кулуарах Мирового нефтяного конгресса сообщил журналистам, что в РФ он планирует встречи на министерском уровне, а также с руководством «Роснефти».