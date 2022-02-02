Между Арменией и Турцией возобновилось пассажирское авиасообщение

Впервые с 2019 года пассажирский самолёт совершил рейс между Арменией и Турцией, следует из данных сервиса отслеживания полетов Flightradar24. Борт армянской авиакомпании Flyone Armenia успешно приземлился в аэропорту Стамбула.

Cамолёт армянской авиакомпании Flyone Armenia находился в полете около двух часов.

Как сообщалось ранее рейс турецкой авиакомпании Pegasus вечером 2 февраля должен будет вылететь из аэропорта Сабиха Гёкчен в Ереван.

В декабре 2021 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что для нормализации отношений с Арменией стороны назначат спецпредставителей. Также он отметил, что будет открыто чартерное авиасообщение с Ереваном.

27 января глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара пригласила на дипломатический форум в Анталье главу МИД и спецпредставителя Армении по нормализации с Турцией. По словам дипломата, армянская сторона подтвердила возможность участия приглашённых лиц в работе форума в Анталье.

У Армении и Турции нет дипломатических отношений с 1993 года. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об их установлении и о принципах взаимоотношений, но эти документы не были ратифицированы. 1 марта 2018 года Ереван объявил об аннулировании протоколов.