Меж двух огней: генсек ООН прилетел в Москву с «миссией мира» Глава МИД Сергей Лавров оставил без прямого ответа инициативы Антониу Гутерриша, который провел переговоры с руководством РФ и отправится в Киев

Во вторник, 26 апреля, в Москву прилетел генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он провел рабочую встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым, а затем португальского дипломата принял в Кремле президент России Владимир Путин. Их встреча продолжалась около часа, в том числе собеседники пообщались один на один, без делегаций. рассказали в окружении Гутерриша. Разумеется, в центре повестки оставался украинский кризис. NEWS.ru выяснял, с чем генсек приехал в столицу РФ, может ли его вояж содействовать улучшению гуманитарной ситуации на Украине и почему ветераны ООН обвиняют главную международную организацию в мягкотелости.

Португальская грусть

Я приехал как посланник мира с единственной целью — спасения жизней и облегчения страданий людей, — сообщил генсек ООН после переговоров с Лавровым на совместной пресс-конференции.

Гутерриш признал, что разговор с шефом российской дипломатии был «честным», однако позиция Москвы диаметрально расходится с резолюцией Генассамблеи ООН, осудившей российскую спецоперацию большинством голосов. Между тем генеральный секретарь привез с собой конкретные инициативы. Во-первых, он призвал создать совместную с Москвой и Киевом контактную группу для открытия гуманитарных коридоров в районах боевых действий.

Я предложил создать контактную группу по гуманитарным вопросам, которая объединила бы ООН, Россию и Украину. Ее цель — поиск возможностей для открытия безопасных коридоров с прекращением огня на местах. При этом необходимы гарантии, чтобы такие коридоры были по-настоящему безопасными, эффективными и всеми бы соблюдались, — подчеркнул Гутерриш.

Во-вторых, ООН готова объединить усилия с Международным комитетом Красного Креста (МККК), Киевом и Москвой непосредственно «для обеспечения безопасной эвакуации гражданских лиц, которые хотят выехать из „Азовстали“ (очага обороны украинских военных в Мариуполе, где вместе с ними на территории завода находятся, по оценкам Киева, около тысячи горожан. — NEWS.ru) в любом направлении, и для доставки туда гуманитарной помощи».

Как подтвердила вице-премьер Украины Ирина Верещук, страна обратилась к ООН с просьбой выступить «инициатором и гарантом» подобного коридора на переговорах с руководством РФ.

В Москве эти предложения прокомментировали сдержанно. Со своей стороны, Лавров заявил, что РФ уже сотрудничает с коллегами из ООН и МККК «в рамках дополнительных усилий по облегчению страданий и участи гражданского населения» на Украине. Кроме того, имеют место контакты по линии Организации Объединенных Наций и Минобороны РФ для отправки «гуманитарных конвоев» в украинские районы. «Обсуждали возможные действия по укреплению сотрудничества на этом направлении», — сообщил российский министр. При этом Лавров настаивает, что РФ «предлагает гуманитарные коридоры каждый день», а в их срыве Москва обвиняет украинцев.

В свою очередь Антониу Гутерриш выразил «искреннюю печаль», что ООН в свое время не стала частью «нормандского формата», чтобы иметь возможность наблюдать за выполнением Минских соглашений. Также он признал, что понимает «определенные претензии Российской Федерации».

Однако Устав ООН предусматривает большое количество механизмов, позволяющих рассматривать подобные озабоченности, в частности — через Международный суд, — отметил генсек.

Антониу Гутерриш и Сергей Лавров Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Вето без ответа

Поездка 72-летнего Гутерриша в Москву совпала с голосованием в Нью-Йорке по проекту резолюции Генассамблеи ООН (в результате она была принята). Документ внес Лихтенштейн, а разработала группа стран во главе с США. Он предполагает ввести дополнительную процедуру в том случае, если кто-то из «пятерки» постоянных членов Собвеза ООН решит воспользоваться правом вето. Тогда в течение десяти дней для обсуждения спорного вопроса должна собраться Генассамблея. По мнению экспертов, инициатива направлена на то, чтобы ослабить позиции РФ в ООН.

Этот документ станет важным шагом на пути к подотчётности, прозрачности и ответственности всех постоянных членов Совета Безопасности, обладающих в нем властью, — говорила представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Однако Сергей Лавров, комментируя идею, неожиданно поддержал ее. По его словам, резолюция нисколько не подрывает право вето, без которого ООН «пойдет вразнос» и которое остается «одной из несущих опор» международной организации.

Резолюция, которая предполагает обсуждение на Генассамблее ситуаций, возникающих после применения вето в Совете Безопасности, не имеет отношения к процессу реформы ООН. Эта резолюция, в общем-то, нацелена на демократизацию принятия решений, и мы готовы присоединиться к консенсусу, если он будет складываться, — заверил Лавров. — Я бы, честно говоря, пошел еще дальше. Совет Безопасности может быть лишен возможности принять резолюцию не только в результате применения одного или нескольких вето, но и в результате воздержания при голосовании шести-семи стран.

Ведь в этом случае Совбез ООН уже по сути расколот, а значит, Генеральная Ассамблея не должна оставаться в стороне. «Поэтому, да, я считаю, что это в принципе здоровый процесс. Если страна применяет вето, значит ей есть, как объяснить свое голосование. И в тех случаях, когда речь пойдет об РФ, мы сможем объяснить убедительно те или иные свои позиции», — уверен Лавров.

Антониу Гутерриш и Реджеп Тайип Эрдоган Turkish Presidential Palace/XinHua/Global Look Press

Не время для посредников

Перед вояжем в Гутерриш побывал в Турции, которая старается активно содействовать урегулированию конфликта на Украине, и встретился с президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. По мнению экспертов, в ООН решили заручиться поддержкой Анкары в решении насущных гуманитарных вопросов. Интересно, что встреча проходила в полностью закрытом для прессы режиме, а по её итогам не было сделано никаких заявлений.

При этом местные СМИ предполагали, что в Москву генсек ООН приедет с пакетом неких предложений, которые будут согласованы с российской стороной и переданы украинской.

Однако в МИД РФ к подключению третьих стран в качестве посредников отнеслись скептически. Российский министр заявил, что Москва «готова выслушать интересные идеи» по урегулированию кризиса, но не более того. Он лишь выразил признательность Минску и Анкаре за готовность предоставить площадку для переговоров.

Говорить о посредниках на данном этапе, по-моему, рановато, — заключил Лавров.

Где была ООН?

В ООН также обеспокоены тем, как ситуация на Украине влияет на мировую экономику. По словам Гутерриша, «отголоски кризиса» сильно бьют по таким сферам, как продовольствие, энергетика и финансы, особенно в развивающихся странах. Поэтому в ближайшее время он собирается отправиться в Африку.

Мы наблюдаем драматические последствия [конфликта на Украине] в тех государствах, которые уже столкнулись с неравномерным доступом к ресурсам после пандемии, — признал Гутерриш.

По его словам, мировому сообществу предстоит сделать все, чтобы защитить уязвимые группы населения в других частях мира.

Пока же путь генсека ООН лежит в Киев. В четверг, 28 апреля, он проведет рабочую встречу с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, также его примет президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, Гутерриш встретится с сотрудниками ООН на местах, чтобы обсудить возможности для расширения гуманитарной помощи Украине.

Еще на прошлой неделе Гутерриш написал отдельные письма Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с просьбой встретиться с каждым из них в Москве и в Киеве. Правда, на Украине выразили разочарование очередностью визитов. Маршрут Гутерриша там назвали нелогичным.

Генсеку ООН досталось и от ветеранов ООН. Они упрекают его в нерешительности. Как выяснила The Guardian, к дипломатической миссии в Москву и Киев его во многом сподвигло письмо, которое подписали двести бывших должностных лиц Организации Объединенных Наций. Дипломаты напрямую призвали Гутерриша проявить активность и предупредили, что ООН «в контексте украинского кризиса впадает в маргинальность и балансирует на грани профнепригодности».

Одним из тех, кто подписал письмо, был немецкий дипломат Франц Бауманн, помощник генерального секретаря ООН до 2015 года. Он отметил в беседе с The Guardian, что предыдущие генсеки «осознавали свою независимую от Совбеза роль в защите Устава ООН». По его словам, обращение к Гутерришу инициировали истинные «патриоты ООН, нуждающейся в защите».

Они уверены, что еще до 24 февраля генсек должен был посетить Москву для очной встречи с президентом РФ и, если надо, дополнительно отправиться на Олимпийские игры в Пекин, где еще раз выйти на высшее руководство РФ и КНР. Гутерришу также следовало провести переговоры с лидерами других стран, чтобы не допустить конфликта. В соответствии со статьей 99 Устава ООН генсек обязан доводить до сведения Совбеза любой вопрос, который, по его мнению, может угрожать глобальной безопасности.



«Просто сожалеть о чем-то недостаточно. Похоже, Гутерриш просто не осознавал, что выступать от имени Устава ООН — его обязанность», — считает Бауманн.

Он напомнил о визитах Кофи Аннана в Багдад перед военной операцией США и Британии против Ирака в 1998 году и Бутроса Бутроса-Гали в Сараево в 1993-м. Правда, дипломат умолчал, что эти усилия все равно ни к чему не привели.