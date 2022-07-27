Метеоролог рассказал, придет ли аномальная жара из Европы в Россию Метеоролог Шувалов рассказал, что аномальная жара из Европы не дойдет до России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аномально жаркая погода, которая в последние дни накрыла Западную Европу, до России не дойдет, рассказал в беседе с РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он отметил, что особенно жаркие процессы в Европе постепенно заканчиваются, повторного резкого потепления пока не ожидается.

Нет, она (жара) выклинилась на юго-восток Европы, на Балканы — Турция, Греция. И потом эти процессы уже закончились. Их возможное повторение будет новым процессом, который мы пока не ожидаем. Пока жару не ждем, скорее — свежий атлантический бриз, — сказал Шувалов.

Шувалов добавил, что сейчас на европейскую часть России надвигается циклон, он постепенно понизит температуру воздуха.

В последние дни в нескольких европейских странах началась аномальная жара. В Великобритании, Нидерландах и других государствах воздух прогрелся более чем до 40 градусов. Высокие температуры зафиксированы также в Италии, Франции, Греции, Испании, Португалии и Германии. В некоторых странах оказались побиты исторические рекорды.