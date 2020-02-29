Видео взрыва метеорита в небе над Хорватией появилось в Сети. Ролик опубликовал один из пользователей Facebook.
На кадрах, снятых автомобильным видеорегистратором, виден полёт небесного тела над населённым пунктом, а затем яркая вспышка.
В Хорватском астрономическом союзе
Ранее NEWS.ru писал, что в Карелии засняли момент падения горящего шара, которое закончилось яркой вспышкой. По мнению специалистов, это мог быть болид, который сгорел в атмосфере Земли, не долетев до её поверхности.
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