https://static.news.ru/photo/06a67984-5ac8-11ea-af1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anthony Disbrow/flickr.com

Видео взрыва метеорита в небе над Хорватией появилось в Сети. Ролик опубликовал один из пользователей Facebook.

На кадрах, снятых автомобильным видеорегистратором, виден полёт небесного тела над населённым пунктом, а затем яркая вспышка.

В Хорватском астрономическом союзе отметили , что взрыв метеорита произошёл примерно в 10:30 по местному времени в северной части страны. Болид находился на высоте более 30 км. Звук от взрыва был слышен на протяжении нескольких секунд.

Ранее NEWS.ru писал, что в Карелии засняли момент падения горящего шара, которое закончилось яркой вспышкой. По мнению специалистов, это мог быть болид, который сгорел в атмосфере Земли, не долетев до её поверхности.