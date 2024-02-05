Металлолом из СССР? Какое оружие Эквадор передаст Киеву, чем это грозит РФ

Фото: Николай Хижняк/РИА Новости

Зенитно-ракетные комплексы «Оса»

Эквадор намерен передать США устаревшую российскую военную технику. Президент республики Даниэль Нобоа назвал ее «металлоломом» и подтвердил, что поставка состоится. По мнению экспертов, в дальнейшем оружие отправят на Украину. Какие образцы техники Эквадор передаст США, нарушает ли это военно-технические договоренности и как повлияет на отношения Кито и Москвы — в материале NEWS.ru.

Какое оружие Эквадор может отдать Украине

Посольство России ранее предупредило власти Эквадора, что их сделка с американцами будет расцениваться как недружественный шаг. Несмотря на это, Даниэль Нобоа согласился отправить в США устаревшую военную технику из СССР. По его мнению, никакие военно-технические договоренности передача оружия не нарушает.

«Поставка будет осуществлена. Они (Россия. — NEWS.RU) ссылаются на то, что это военная техника. Мы доказали, что это металлолом. В рамках международных соглашений нельзя передавать военную технику, но такой металлолом можно», — сказал он.

Предположительно, Вашингтон направит эту технику Киеву. Заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин высказал мнение в беседе с NEWS.ru, что Эквадор может передать средства противовоздушной обороны (переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла» российского производства и советские зенитно-ракетные комплексы «Оса») и вертолеты.

Как он напомнил, в свое время оба ЗРК Эквадор приобрел у Украины. Храмчихин также считает, что латиноамериканская республика может отправить Киеву вертолеты Ми-17, которые закупала у России. По словам эксперта, у Эквадора не так много образцов техники, но «Киев сейчас был бы рад любым поставкам».

Действительно ли у Эквадора устаревший «металлолом» из РФ

Военный эксперт Алексей Леонков предположил в беседе с NEWS.ru, почему слова главы Эквадора о поставках США вызвали такой резонанс.

«Я думаю, „металлолом“ — чисто политическое название. Если бы это была списанная техника, мы бы не возмущались по этому поводу. Там вполне пригодная, работоспособная, которая может принимать участие в боевых действиях. США наскребают образцы советского вооружения и передают Украине. Чтобы у нас были с этим проблемы, нужно большое количество вооружений, тяжелой техники. Киеву нужно больше самолетов, средств ПВО, а Запад не может этого предоставить», — считает Леонков.

По его мнению, передача советского и российского оружия Украине не сможет изменить ситуацию в зоне СВО на стратегическом уровне, но может доставить определенные трудности российским военным на тактическом уровне — «на моменты, происходящие на линии боевого соприкосновения».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ми-8 («экспортное» наименование — Ми-17)

Нарушает ли Эквадор договоренности

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ранее назвал решение Эквадора нарушением не только межгосударственных соглашений, но и международных договоров по контролю за торговлей оружием. По мнению депутата, России следует воспользоваться штрафными санкциями, которые должны быть прописаны в договорах о поставках вооружений.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России также напомнили, что соглашение о военном сотрудничестве между правительствами России и Эквадора не допускает передачу продукции военного назначения третьей стороне без предварительного письменного согласия российской стороны. Как добавили представители ФСВТС, в случае передачи военной техники российского производства США латиноамериканская республика нарушит свои международные обязательства, из-за чего могут ухудшиться двусторонние отношения с РФ.

Как будут развиваться отношения РФ и Эквадора

Бывший заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны России генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский в беседе с NEWS.ru тоже высказал мнение, что действия эквадорских властей «могут поставить крест» на военном сотрудничестве с РФ.

«В этой ситуации у нас очень мало рычагов влияния на Эквадор. Фактически им в пику мы можем только перестать покупать у них цветы и бананы. А в военно-технической сфере будущее неопределенное. Но я думаю, что, раз уж у них теперь абсолютно проамериканский президент, который позиционирует себя как преданного друга США, вряд ли он в дальнейшем будет закупать оружие у нас. Тем более что Штаты уже предложили заменить Эквадору российское на американское», — считает Бужинский.

Другого мнения придерживается заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. Он полагает, что даже в нынешней ситуации есть варианты дальнейшего сотрудничества, ведь Эквадор может быть заинтересован в поставках новой техники из России.

Фото: U.S. Air Force/Marco A. Gomez

«У него обученные для российского оружия офицеры. Переучиваться на натовские стандарты, конечно, можно, и некоторые так делают, но это сложно и дорого. Инфраструктура под использование оружия российских образцов уже создана, например под вертолетную технику, военные для этого обучены. Так что России можно воспользоваться этим положением для переговоров о будущем военно-техническом сотрудничестве», — предположил Козюлин.

По его мнению, учитывая количество санкций, введенных в отношении России, ей не стоит обрывать отношения с Эквадором из-за этой ситуации.

«Может, предложить им какие-то взаимовыгодные вещи: коммерческие, торговые, или наши технологии. У нас есть конкурентоспособные цифровые технологии, энергетические, технологии кибербезопасности и так далее. Нужно найти пророссийски настроенных людей в этой стране — не сомневаюсь, что такие тоже есть — и использовать их. Посмотреть, каким влиянием они обладают, проанализировать подходы. Сейчас для нас все способы хороши», — считает Козюлин.

Кто еще может передать оружие Украине

В 2022 году издание The New York Times сообщало, что США устроили настоящую охоту за советским и российским оружием в третьих странах для передачи его на Украину. По информации авторов статьи, бойцам ВСУ трудно переучиваться на вооружения НАТО.

В статье говорится, что под давлением Вашингтона Хельсинки передали Киеву часть стрелкового оружия и боеприпасов стандарта АК-47. Камбоджа, Демократическая Республика Конго, Руанда, Мексика, Колумбия и Перу, напротив, не отреагировали на призыв Штатов даже после визитов официальных представителей США, пишет издание.

Заведующий сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Прохор Тебин считает, что США продолжат передавать Украине полученное у третьих стран устаревшее российское оружие.

«Страны, у которых еще есть такие образцы, получают предложения со стороны Запада передать это оружие на возмездной, а желательно и безвозмездной основе в пользу Украины. Тенденция эта никуда не исчезает и будет продолжаться, пока у третьих стран остаются хоть какие-то запасы оружия советского или российского производства», — заключил Тебин.

Читайте также:

США дают ВСУ новые умные бомбы GLSDB: чем они опасны и как ответит Россия

«Сармат», «Ярс», «Посейдон»: какого российского оружия боятся в США

Костюм-«невидимка» для СВО: как можно скрыть не только солдата, но и танк