«Месяцы несчастья»: экономики стран Европы ждут проблемы из-за санкций Financial Times: в ближайшие месяцы экономики стран Европы ожидают проблемы из-за санкций

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«Несчастье» ожидает в ближайшие месяцы экономики стран Европы. Об этом предупредила газета The Financial Times. По мнению издания, Старому Свету следует принять срочные меры, чтобы не «запустить» инфляцию.

Еврозона столкнётся в этом году с большой угрозой рецессии. При этом Европейский центральный банк должен перестать осуществлять денежно-кредитную поддержку экономики еврозоны и повысить процентные ставки, — говорится в статье.

Инфляция в Европе в мае увеличилась до 8,1%, но вместо экономии страны намерены увеличить расходы. С этой целью там используют фонд восстановления в размере 800 млрд евро. При этом ВВП региона вырос лишь на 0,3% в последнем квартале 2021 года и на 0,2% в первом квартале 2022 года.

FT пишет, что в следующие кварталы ожидается рост спроса, обусловленный отменой коронавирусных ограничений, однако он будет сдерживаться давлением повседневных расходов на доходы граждан в связи с подорожанием энергоносителей. Издание предупреждает, что имеются все признаки того, что рост цен на товары и услуги в Европе становится всё более масштабным, и необходимо предпринять срочные действия, чтобы не «запустить» инфляцию.

Следующие месяцы европейские экономики будут несчастны. Доходы сократятся, рецессия, вероятно, наступит, а процентные ставки придётся повысить, что усилит давление на домохозяйства и семьи, — резюмирует Financial Times.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен признала, что введённые коллективным Западом санкции против России из-за происходящего на Украине провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке. Она выразила свою уверенность в том, что ситуация с ценами на топливо в Соединённых Штатах не улучшится в краткосрочной перспективе.