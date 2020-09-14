Месть на почве урана: Иран объявил охоту за послом США в ЮАР

Разведывательные ведомства США уверены в том, что Иран готовит акт мести за убийство в январе этого года командующего силами «Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. По их данным, одним из вариантов возмездия может стать устранение посла США в Южно-Африканской Республике (ЮАР) Ланы Маркс. Достоверность этой информации ещё нуждается в проверке, однако Южная Африка может быть выбрана местом расправы неслучайно.
Об опасениях американского разведсообщества
Однако подготовка убийства Маркс — всего лишь один из нескольких вариантов, которые, по мнению американских официальных лиц, иранское руководство рассматривает в качестве потенциальных мер в ответ на устранение Сулеймани, которое произошло в результате удара беспилотника США вблизи багдадского аэропорта. Хотя тогда Исламская Республика и нанесла символические ракетные удары по американским позициям в Ираке, многие в руководстве Соединённых Штатов не поверили, что на этом дело закончится, и давали понять о перспективах другой, более изощрённой мести.
Согласно внутреннему уставу, американские разведывательные агентства США обязаны уведомлять потенциальную жертву, если данные указывают на то, что её жизнь может находиться в опасности. Один из знакомых с ситуацией собеседников Politico сообщил, что Маркс была поставлена в известность по поводу возможного нападения. Данные об этом, как сообщается, также были включены в регулярные брифинги для высокопоставленных должностных лиц, которые занимаются политикой и безопасностью в правительстве США, а также для некоторых законодателей и их приближённых.
До конца непонятно, почему именно глава дипмиссии в ЮАР может стать мишенью иранских сил. Более того, не сообщается о том, что посредством таких сил предполагаемые заказчики убийства Маркс хотят реализовать свой замысел. Однако нельзя не вспомнить о том, что Южная Африка представляет собой особый интерес для иранцев.
Так, согласно прошлогоднему отчёту Управления военной разведки США, Тегеран долгое время
Однако есть уверенность, что этим интерес Ирана к Южной Африке не ограничивается. Особую ценность для властей Исламской Республики
В этом контексте покушение на американского посла в ЮАР может символически отражать желание «партии войны» в иранском руководстве очертить границы своего влияния за пределами «традиционных» регионов и показать решимость в том, что касается развития ядерной программы. Единственное, вряд ли предполагаемые заказчики убийства Маркс могут переоценивать настроения властей ЮАР. Качество их партнёрства со спецслужбами США не оставляет сомнений.
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