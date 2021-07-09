В Компартии Молдавии выступили за хорошие отношения с Россией

Бывший президент Молдавии, лидер избирательного блока коммунистов и социалистов Владимир Воронин высказался за добрососедские отношения с Россией и другими странами, сообщает ТАСС.

Отношения должны быть со всеми, и в первую очередь с нашими стратегическими партнёрами. У нас есть договор о стратегическом партнёрстве с Российской Федерацией, другими странами, и нужно развивать эти отношения, — рассказал политик.

Он выступает за то, чтобы Молдавия стала в один ряд с цивилизованными странами по параметрам демократии и свободы, а также поддерживала хорошие отношения с традиционными партнёрами и всеми странами.

Политик коснулся темы возможных провокаций на избирательных участках в Приднестровье, чьи жители поддерживают партии, выступающие за укрепление отношений с Россией.

Не исключено, но было бы нежелательно. Уже пора всем подняться на высоту ответственности прежде всего за страну, за людей, а не чьи-то интересы. Все эти провокации в основном кем-то и ради чего-то организуются, — рассказал Воронин.

Ранее в Молдавии началось голосование на досрочных выборах в парламент. В 07:00 мск в стране открылись более двух тысяч избирательных участков. За процессом будут следить 2,4 тысячи наблюдателей, в том числе из России, Евросоюза и США. Президент страны Майя Санду заявила, что проголосовала за избавление страны от воров, а также за парламент, состоящий из честных людей.