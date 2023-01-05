Месси праздновал победу на ЧМ-2022 с фальшивым кубком Clarin: Месси праздновал победу на чемпионате мира на стадионе с фальшивым кубком

Фото: Joel Marklund/Global Look Press

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отмечал победу в финале чемпионата мира по футболу в Катаре с фальшивым кубком, пишет Clarin. Каким-то образом на поле во время празднования оказалась реплика награды, которую аргентинские фанаты сделали за полгода до турнира.

Именно с ней Месси позирует на всех фотографиях на стадионе, не понимая, что держит в руках фальшивку. Отмечается, что отличить ее от настоящего кубка действительно сложно: она полностью скопирована с оригинала и даже имеет такой же вес.

Фото с репликой Месси опубликовал в своих в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена), где она собрала почти 75 миллионов лайков.

Чемпионат мира по футболу 2022 года проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Аргентины стала победителем турнира. По ходу встречи Лионель Месси вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира, забив 12-й мяч в финальном матче против национальной команды Франции. По данному показателю он сравнялся с легендой сборной Бразилии футболистом Пеле.

Ранее французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе стал самым дорогим футболистом на планете, согласно данным портала Transfermarkt. Рыночная стоимость 24-летнего игрока выросла с €160 млн до €180 млн. Его рыночная стоимость выросла с €160 млн до €180 млн после завоевания «Золотой бутсы» на чемпионате мира — 2022. Transfermarkt отмечает, что футболист провел свою команду до самого финала.