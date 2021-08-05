«Мерзавцы»: Лукашенко отреагировал на избиение мигрантов на границе

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что отдельные представители властей Литвы являются «мерзавцами», поскольку допускают введение жестоких мер по отношению к нелегальным мигрантам. Его слова приводит Sputnik Беларусь.

То, что они там приняли закон стрелять в мигрантов, бить, давить, травить, — ну мерзавцы полные. Но это же их право, они показали своё лицо, — считает глава республики.

Политик поручил пограничникам усилить работу по охране государственной границы. По его словам, «каждый метр» должен быть закрыт.

Ситуация на белорусско-литовской границе обострилась с 2 июля, когда из Белоруссии начался наплыв нелегальных мигрантов. Лукашенко заявлял, что у Минска нет ни финансовых, ни каких-либо других возможностей для сдерживания нелегалов. Он подчёркивал, что к этому в том числе привели и санкции против республики.

3 августа белорусский телеканал ОНТ сообщил об избиении группы мигрантов из Ирака и Камеруна. Литовские пограничники выдворили их в Белоруссию. Нелегалы рассказали журналистам, что у них забрали деньги и телефоны, а также применили к ним электрошокеры и дубинки. Их слова косвенно подтвердил заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс. По его словам, применение силы против нелегалов будет зависеть от их поведения, а пограничники получили право применять к ним все необходимые меры.