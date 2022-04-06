Мэром Мариуполя назначен бывший городской депутат от партии ОПЗЖ Иващенко

Руководителем администрации Мариуполя назначен Константин Иващенко, бывший депутат Мариупольского горсовета от украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и экс-генеральный директор завода «Азовмаш». Соответствующий указ подписал глава ДНР Денис Пушилин, сообщает Донецкое агентство новостей.

Постановляю: назначить главой администрации Мариуполя Константина Иващенко, — говорится в тексте указа.

Ранее Пушилин подписал, согласно которому в Донецкой Народной Республике была создана новая администрация Мариуполя. Её рукoводству было поручено обеспечить разработку и утверждение положения органа местной власти, его структуру и штат сoтрудников. Также постановляется создать райадминистрации в городе, назначить cотрудников и утвердить положение об этих oрганах.

4 апреля бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков р ассказал , что до взятия Мариуполя имеющимися силами ещё далеко. По его словам, в настоящее время российские войска пополняются новой силой и техникой. Стрелков также предположил, что следующие серьёзные бои могут начаться под Харьковом.

При этом глава Чечни Рамзан Кадыров 31 марта заявил, что Мариуполь уже на 90–95% перешёл под контроль российских военных, а город постепенно начинает жить мирной жизнью.