«Это ещё не конец»: Меркель рассказала о борьбе с пандемией

Временно исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что пандемия COVID-19 далека от завершения, в Германии зафиксирован существенный рост числа заражённых. Политик призвала лидеров стран мира научиться быстро принимать превентивные меры по борьбе с распространением инфекции, сообщает ТАСС.

К сожалению, Германия сейчас переживает четвёртую волну [пандемии], и мы регистрируем значительный рост числа заражённых. Мы должны понимать, что это ещё не конец <...>, и научиться прогнозировать экспоненциальный рост и действовать превентивно — это было и продолжает оставаться для меня самым сложным во время этой пандемии, — подчеркнула Меркель на деловом форуме в рамках недели лидеров АТЭС.

По словам врио канцлера, изначально у Новой Зеландии и Германии были «разные точки зрения» на стратегию борьбы с COVID-19, предусматривающие нулевой порог толерантности к вирусу в одном варианте и его присутствие в обществе, при неперегруженности системы здравоохранения, в другом.

На первом этапе мы довольно успешно справились с [распространением вируса], но быстро поняли, что самая большая проблема заключается в возможности действовать быстро и активно, принимать превентивные меры, как только число случаев резко возрастает, — сказала канцлер.

Кроме того, в ходе видеовыступления Меркель подчеркнула значимость одобренных на климатическом саммите в Глазго обязательств мировых держав по снижению объёмов выбросов парниковых газов. Она призвала к их реализации для скорейшего «построения углеродно нейтрального будущего».

Нам необходимо научиться получать электроэнергию из возобновляемых источников. Это большая технологическая трансформация [мировой экономики], которую можно сравнить с великой индустриализацией XIX века. Это вызов, перед которым мы должны объединиться, и саммит экономик АТЭС — это прекрасная возможность для поиска решений этой проблемы, — заключила она.

Ранее сообщалось, что в Германии количество подтверждённых новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки достигло 50 196. Это максимальный показатель с начала пандемии.