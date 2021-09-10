Меркель заявила, что НАТО разгромила террористов в Афганистане

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Североатлантический альянс сумел ликвидировать террористическую угрозу для Европы и США в Афганистане, однако не всех целей удалось достигнуть. Об этом она упомянула в рамках брифинга в Варшаве с польским премьером Матеушом Моравецким, пишет РИА Новости.

По мнению Меркель, как таковой терроризм в Афганистане побеждён. Она призвала сохранить те достижения НАТО, что ещё можно спасти, прежде всего женское образование.

Нам известно сейчас, что, хотя мы смогли победить терроризм в настоящее время, который представляет угрозу для нашей безопасности, мы не смогли достичь всех наших целей... С нашей немецкой перспективы сейчас важно попытаться сохранить то, чего нам удалось достичь: образование для девочек и подобные вещи, — пояснила она.

Ранее Меркель заявила, что движение «Талибан» (организация запрещена в России) — это та сила, с которой придётся договариваться. Она подчеркнула, что боевики получили больше поддержки со стороны афганцев, чем хотелось бы международному сообществу. Теперь, по её словам, важно помочь тем, кому угрожает преследование талибов.