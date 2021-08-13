Меркель «на прощание» встретится с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель планирует посетить Москву с визитом 20 августа. Она намерена встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил на брифинге в Берлине официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

В пятницу, 20 августа, федеральный канцлер отправится в Москву, в начале следующей недели мы расскажем о содержании программы, — рассказал пресс-секретарь.

У канцлера также запланирован визит на Украину, где она проведёт переговоры с лидером страны Владимиром Зеленским. Никакие подробности предстоящего визита не известны.

Поездки Меркель в страны Запада и Европу являются своеобразной «прощальной гастролью», поскольку на предстоящих в декабре выборах лидера партии ХДС она не будет выдвигать свою кандидатуру.

В июне политик отправилась с рабочей поездкой в США, где встретилась с лидером страны Джо Байденом. Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что Меркель пыталась обговорить с американским лидером более ясные перспективы для своего преемника.