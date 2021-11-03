Меркель вручили медаль за выдающиеся заслуги

Бывшему многолетнему канцлеру Германии Ангеле Меркель вручили медаль за выдающиеся достижения в области политики. Награда имени Вальтера Ратенау лауреатке была передана в Атриуме Deutsche Bank в Берлине. Об этом сообщает РИА Новости.
Вальтер Ратенау — немецкий политик, промышленник, министр иностранных дел Веймарской республики. Институт Вальтера Ратенау ежегодно присуждает медаль его имени, её обладателями в разное время стали Ханс-Дитрих Геншер, Шимон Перес, Хиллари Клинтон, Дональд Туск, а также другие политические деятели.
В церемонии
Об «особом значении» премии Вальтера Ратенау заявил в своей приветственной речи заместитель председателя правления Deutsche Bank AG Карл фон Рор. Он упомянул о событиях в Афганистане, подчеркнув, что внешнеполитическое влияние всё шире распространяется на другие сферы и области человеческого существования. Фон Рор назвал внешнюю политику «особо сильной стороной» канцлера Меркель, напомнив о её роли в урегулировании еврокризиса, а также способность «усадить за стол президентов» для решения острых конфликтов. «Вы работали с четырьмя американскими, четырьмя французскими и двумя российскими президентами, двумя китайскими лидерами и четырьмя британскими премьер-министрами», сказал он.
В какой-то степени вы воплощаете современную историю Германии и международной политики, — отметил, обращаясь к Меркель, известный историк, профессор Кристофер Кларк.
Ранее сообщалось, что исполняющая обязанности канцлера Германии, скоро покидающая свой пост Ангела Меркель рассказала о планах после ухода из большой политики. Она хочет больше путешествовать и читать. По её словам, во время пребывания на посту канцлера ей не хватало многих обычных вещей. Так, она отметила, что ей не хватало путешествий.