Меркель вручили медаль за выдающиеся заслуги

Бывшему многолетнему канцлеру Германии Ангеле Меркель вручили медаль за выдающиеся достижения в области политики. Награда имени Вальтера Ратенау лауреатке была передана в Атриуме Deutsche Bank в Берлине. Об этом сообщает РИА Новости.

Вальтер Ратенау — немецкий политик, промышленник, министр иностранных дел Веймарской республики. Институт Вальтера Ратенау ежегодно присуждает медаль его имени, её обладателями в разное время стали Ханс-Дитрих Геншер, Шимон Перес, Хиллари Клинтон, Дональд Туск, а также другие политические деятели.

В церемонии приняли участие сама исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель, заместитель председателя правления Deutsche Bank AG Карл фон Рор, глава института Вальтера Ратенау Хартмут А. Юнг, профессор Кембриджского университета сэр Кристофер Кларк и актёр Кристиан Беркель.

Об «особом значении» премии Вальтера Ратенау заявил в своей приветственной речи заместитель председателя правления Deutsche Bank AG Карл фон Рор. Он упомянул о событиях в Афганистане, подчеркнув, что внешнеполитическое влияние всё шире распространяется на другие сферы и области человеческого существования. Фон Рор назвал внешнюю политику «особо сильной стороной» канцлера Меркель, напомнив о её роли в урегулировании еврокризиса, а также способность «усадить за стол президентов» для решения острых конфликтов. «Вы работали с четырьмя американскими, четырьмя французскими и двумя российскими президентами, двумя китайскими лидерами и четырьмя британскими премьер-министрами», сказал он.

В какой-то степени вы воплощаете современную историю Германии и международной политики, — отметил, обращаясь к Меркель, известный историк, профессор Кристофер Кларк.

Ранее сообщалось, что исполняющая обязанности канцлера Германии, скоро покидающая свой пост Ангела Меркель рассказала о планах после ухода из большой политики. Она хочет больше путешествовать и читать. По её словам, во время пребывания на посту канцлера ей не хватало многих обычных вещей. Так, она отметила, что ей не хватало путешествий.