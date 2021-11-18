Меркель в разговоре с Лукашенко отказалась принять мигрантов

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в разговоре с белорусским президентом Александром Лукашенко отказалась принять мигрантов с белорусско-польской границы. Она считает, что речь идёт о европейской проблеме, а ФРГ не будет решать её в одиночку, заявил РИА Новости источник в правительстве Германии.

Германия не согласилась с этим. Речь идёт о европейской проблеме, которую Германия решает не в одиночку, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что белорусский президент Александр Лукашенко и иcполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора пришли к выводу, что миграционный кризис должен рассматриваться на уровне Белоруссии и Евросоюза. Стороны пришли к «определённому пониманию», как действовать дальше в решении проблемы с беженцами. Этот разговор стал уже вторым на этой неделе между лидерами двух государств.

Лукашенко и Меркель договорились, что будут определены должностные лица от Белоруссии и Евросоюза, которые приступят к решению миграционной проблемы.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе с Польшей подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. Ряд беженцев начали штурмовать контрольно-пропускные пункты, но эти попытки пресекли польские силовики.