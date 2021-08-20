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Меркель заявила, что с талибами придётся договариваться

18:32, 20 августа 2021
Меркель заявила, что с талибами придётся договариваться Ангела Меркель Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что движение «Талибан» (организация запрещена в РФ) получило больше поддержки, чем хотелось бы европейским политикам и теперь с ними придётся вести переговоры. Об этом сообщает РИА Новости.

На пресс-конференции после переговоров с президентом России Владимиром Путиным Меркель заявила, что нужно спасти жизни тех, кому угрожает преследование боевиков.

Нужно отметить, что талибы получили больше поддержки, чем нам этого хотелось бы. Нам теперь нужно будет вести с ними переговоры, попытаться это сделать и попытаться спасти тех, чья жизнь под угрозой, чтобы они смогли покинуть страну, — подчеркнула канцлер.

Меркель прибыла в Москву 20 августа на переговоры с Путиным. Политик приняла участие в церемонии возложения венков на могилу неизвестного солдата. На переговорах двух лидеров поднимались вопросы борьбы с пандемией и общие политические темы, среди которых ситуация в Афганистане и на юго-востоке Украины.

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