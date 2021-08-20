Меркель заявила, что с талибами придётся договариваться

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что движение «Талибан» (организация запрещена в РФ) получило больше поддержки, чем хотелось бы европейским политикам и теперь с ними придётся вести переговоры. Об этом сообщает РИА Новости.

На пресс-конференции после переговоров с президентом России Владимиром Путиным Меркель заявила , что нужно спасти жизни тех, кому угрожает преследование боевиков.

Нужно отметить, что талибы получили больше поддержки, чем нам этого хотелось бы. Нам теперь нужно будет вести с ними переговоры, попытаться это сделать и попытаться спасти тех, чья жизнь под угрозой, чтобы они смогли покинуть страну, — подчеркнула канцлер.

Меркель прибыла в Москву 20 августа на переговоры с Путиным. Политик приняла участие в церемонии возложения венков на могилу неизвестного солдата. На переговорах двух лидеров поднимались вопросы борьбы с пандемией и общие политические темы, среди которых ситуация в Афганистане и на юго-востоке Украины.