Меркель связала изменения в мире с «агрессивным поведением» Москвы

https://static.news.ru/photo/ba85550a-ada7-11eb-a875-96000091f725_660.jpg Ангела Меркель Фото: Maja Hitij/Keystone Press Agency

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что баланс сил в мире изменился из-за «частично очень агрессивного поведения России». По словам политика, сложившаяся ситуация является вызовом для трансатлантических партнёров, сообщает РИА Новости.

Меркель в ходе организованного консервативным альянсом ХДС/ХДСС конгресса подчеркнула , что эффективно участвовать в процессах глобализации ФРГ может только совместно с США. Канцлер добавила, что обе страны будут гораздо сильнее, если разделят общие позиции.

Мы едины в том, что недостатка в масштабных вызовах нет, могу назвать пандемию, но и большую задачу по защите климата, а также изменение в распределении сил из-за экономического и политического усиления Китая и частично очень агрессивного поведения России, — сказала политик.

В сентябре в Германии пройдут парламентские выборы, после которых будет сформировано новое правительство, а Меркель оставит свой пост. Канцлер ранее заявила, что после окончания полномочий намерена хорошо выспаться и погулять, а потом подумать о будущем. В её заявлении увидели намёк на то, что Меркель не намерена уходить на полный покой.