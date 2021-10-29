Меркель рассказала о планах после завершения карьеры

Исполняющая обязанности канцлера Германии, скоро покидающая свой пост Ангела Меркель рассказала о планах после ухода из большой политики. Она хочет больше путешествовать и читать. Об этом политик сообщила газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По её словам, во время пребывания на посту канцлера ей
Может быть, немного путешествий, чтение или просто заняться чем-то в свободное время, зная, что через 20 минут не произойдет ничего судьбоносного. Этого я жду, — рассказала Меркель.
Меркель с 26 октября является и.о. канцлера ФРГ. Она будет исполнять эти обязанности до тех пор, пока не завершатся коалиционные переговоры под руководством социал-демократа Олафа Шольца, который является главным претендентом на пост канцлера.
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель уведомление об окончании её полномочий на посту канцлера. Торжественное мероприятие 26 октября прошло в резиденции главы государства — дворце Бельвю.
Выборы в бундестаг прошли 26 сентября. Крупнейшая фракция будет у победивших социал-демократов. Блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС, наоборот, потерял в новом парламенте значительное число мест, показав худший результат за всю историю.