Меркель рассказала о планах после завершения карьеры

Исполняющая обязанности канцлера Германии, скоро покидающая свой пост Ангела Меркель рассказала о планах после ухода из большой политики. Она хочет больше путешествовать и читать. Об этом политик сообщила газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По её словам, во время пребывания на посту канцлера ей не хватало многих обычных вещей.

Может быть, немного путешествий, чтение или просто заняться чем-то в свободное время, зная, что через 20 минут не произойдет ничего судьбоносного. Этого я жду, — рассказала Меркель.

Меркель с 26 октября является и.о. канцлера ФРГ. Она будет исполнять эти обязанности до тех пор, пока не завершатся коалиционные переговоры под руководством социал-демократа Олафа Шольца, который является главным претендентом на пост канцлера.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель уведомление об окончании её полномочий на посту канцлера. Торжественное мероприятие 26 октября прошло в резиденции главы государства — дворце Бельвю.

Выборы в бундестаг прошли 26 сентября. Крупнейшая фракция будет у победивших социал-демократов. Блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС, наоборот, потерял в новом парламенте значительное число мест, показав худший результат за всю историю.