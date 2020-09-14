Меркель раскритиковала канцлера Австрии за отказ принимать беженцев

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала позицию канцлера Австрии Себастьяна Курца, выступившего против приёма несовершеннолетних беженцев из сгоревшего греческого лагеря Мориа. Это произошло на внутреннем заседании президиума партии Христианско-демократический союз.

Как пишет таблоид Bild, Меркель заявила, что роль Австрии в европейской политике в отношении беженцев «плохая», как и Нидерландов.

Вы не можете попросить скидку на членский взнос в ЕС и в то же время отказываться участвовать в распределении беженцев, — сказал канцлер.

Ранее по запросу Греции Германия и Франция согласилась принять от 100 до 150 детей и подростков без сопровождения из погоревшего лагеря. Курц в свою очередь объявил, что Австрия не будет принимать беженцев из сгоревшего лагеря. По его словам, австрийские власти не могут позволить кризису беженцев 2015 года повториться, но готовы оказать другую помощь.

Сама Меркель, пишет издание, поддерживает идею приёма большего числа мигрантов, чем было объявлено ранее. Точное количество будет обсуждаться на встрече с Социал-демократической партией, которая должна состояться вечером 16 сентября.

Премьер-министр Баварии и руководитель Христианско-социального союза Маркус Сёдер идею поддержал. Он также сказал таблоиду, что «помочь в такой нужде — это личный христианский долг».

Пожар в лагере беженцев на греческом острове Лесбос произошёл 9 сентября. Очаги возгорания появились одновременно по всему его периметру, что может говорить о поджоге. В этом лагере размещались почти 13 тысяч человек, писал NEWS.ru.