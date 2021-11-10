Меркель раскритиковала «инструментализацию» мигрантов в разговоре с Путиным
Сергей Князев
Сергей Князев
14:18, 10 ноября 2021
Ангела МеркельФото: Michael Kappeler/dpa/ Global Look Press
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Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель ситуацию с беженцами на границе Белоруссии. Меркель попросила российского президента вмешаться в ситуацию.
По данным пресс-службы Кремля, разговор состоялся по инициативе германской стороны и был посвящён ситуации с беженцами и возможным гуманитарным последствиям миграционного кризиса. Путин предложил наладить обсуждение проблемы с Минском, после чего он и Меркель условились продолжить разговор на данную тему. В свою очередь, в кабмине ФРГ уточнили, что Меркель попросила Владимира Путина вмешаться в ситуацию.
Канцлер Меркель <...> подчеркнула, что инструментализация мигрантов белорусским режимом бесчеловечна и неприемлема, и попросила президента Путина повлиять на это, — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в «причастности» к миграционному кризису на границе с Белоруссией. Он подчеркнул, что «империальная, неоимпериальная политика России» прогрессирует. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Моравецкого «безответственным», подчеркнув, что в Кремле обеспокоены сложившейся ситуацией, а европейцы не желают придерживаться идеалов гуманизма.