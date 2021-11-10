Меркель раскритиковала «инструментализацию» мигрантов в разговоре с Путиным

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель ситуацию с беженцами на границе Белоруссии. Меркель попросила российского президента вмешаться в ситуацию.

По данным пресс-службы Кремля, разговор состоялся по инициативе германской стороны и был посвящён ситуации с беженцами и возможным гуманитарным последствиям миграционного кризиса. Путин предложил наладить обсуждение проблемы с Минском, после чего он и Меркель условились продолжить разговор на данную тему. В свою очередь, в кабмине ФРГ уточнили, что Меркель попросила Владимира Путина вмешаться в ситуацию.

Канцлер Меркель <...> подчеркнула, что инструментализация мигрантов белорусским режимом бесчеловечна и неприемлема, и попросила президента Путина повлиять на это, — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в «причастности» к миграционному кризису на границе с Белоруссией. Он подчеркнул, что «империальная, неоимпериальная политика России» прогрессирует. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Моравецкого «безответственным», подчеркнув, что в Кремле обеспокоены сложившейся ситуацией, а европейцы не желают придерживаться идеалов гуманизма.