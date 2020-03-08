https://static.news.ru/photo/40d269e8-621f-11ea-8aa6-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Распространение коронавируса необходимо замедлить, чтобы выиграть время для разработки эффективного способа лечения и предупреждения болезни. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на германо-греческом экономическом форуме в Берлине.

Она подчеркнула, что «самый действенный способ против вируса — это фактор времени», при этом «самое эффективное средство против вируса — это замедление его распространения», передаёт РИА Новости.

По мнению Меркель, такая мера, среди прочего, поможет «избежать перегрузки врачей и больниц», которая может возникнуть в случае разового появления большого количества больных. Канцлер ФРГ высказала уверенность, что меры, направленные на карантин и изоляцию заболевших и их окружения, а также частичный запрет на проведение массовых мероприятий позволяют «получить драгоценное время, в течение которого наука может заняться изучением [вируса] для создания лекарств и вакцины».

По состоянию на утро 9 марта в Германии зафиксировано 1112 подтверждённых случаев заражения вирусом COVID-19. В целом по миру число заражённых превысило 110 тысяч человек, умерли порядка 3,8 тысячи, выздоровели более 62 тысяч пациентов, писал NEWS.ru.