Меркель призналась, что не жалеет об отказе принять Украину в НАТО

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что до сих пор расценивает решение об отказе принятия Украины в НАТО правильным решением, пишет DPA. Напомним, экс-канцлер не поддержала идею Украины о вступлении в военно-политический блок НАТО в 2008 году. Меркель обосновала своё решение тем, что страна, которая участвует во внутреннем и внешнем конфликте «не может претендовать на членство в НАТО».

Экс-канцлер Ангела Меркель поддерживает своё решение в связи с саммитом НАТО 2008 года в Бухаресте, — подтвердил её официальный представитель.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель и экс-президента Франции Николя Саркози приехать в город Бучу Киевской области. Согласно фото- и видеоматериалам, там было обнаружено большое количество убитых мирных жителей. Соответствующее предложение прозвучало в очередном видеообращении украинского лидера.

В Минобороны России 3 апреля опровергли обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в населённом пункте Буча Киевской области. Там отметили, что заявления украинских властей об убийствах жителей Бучи появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из города.