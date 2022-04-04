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Меркель призналась, что не жалеет об отказе принять Украину в НАТО

14:18, 04 апреля 2022
Меркель призналась, что не жалеет об отказе принять Украину в НАТО Ангела Меркель Фото: Filip Singer / Pool/Global Look Press
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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что до сих пор расценивает решение об отказе принятия Украины в НАТО правильным решением, пишет DPA. Напомним, экс-канцлер не поддержала идею Украины о вступлении в военно-политический блок НАТО в 2008 году. Меркель обосновала своё решение тем, что страна, которая участвует во внутреннем и внешнем конфликте «не может претендовать на членство в НАТО».

Экс-канцлер Ангела Меркель поддерживает своё решение в связи с саммитом НАТО 2008 года в Бухаресте, — подтвердил её официальный представитель.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель и экс-президента Франции Николя Саркози приехать в город Бучу Киевской области. Согласно фото- и видеоматериалам, там было обнаружено большое количество убитых мирных жителей. Соответствующее предложение прозвучало в очередном видеообращении украинского лидера.

В Минобороны России 3 апреля опровергли обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в населённом пункте Буча Киевской области. Там отметили, что заявления украинских властей об убийствах жителей Бучи появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из города.

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