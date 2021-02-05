Меркель пригрозила России расширением санкций

https://static.news.ru/photo/8fa44832-67ca-11eb-9a95-96000091f725_660.jpg Ангела Меркель Фото: Michael Sohn/dpa/Global Look Press

Канцлер ФРГ Ангела Меркель пригрозила российской стороне расширением санкций. В особенности, это касается физических лиц. Поводом для такого решения стали события, происходящие в РФ, а также высылка дипломата Германии из страны.

Мы уже говорили, что оставляем за собой право продолжить санкции, в особенности в отношении отдельных персон, — цитирует «Интерфакс» Меркель.

Ранее стало известно, что российские власти высылают трёх дипломатов от Польши, Швеции и Германии за присутствие на несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального. Представители дипмиссий были высланы во время пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Несогласованные акции протеста прошли в российских городах, включая Москву, 23 и 31 января, а также 2 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не сравнивать задержания демонстрантов на этих акциях с репрессиями. Он подчеркнул, что граждане выходят на улицы по своей воле либо становятся жертвами подстрекателей, но они участвуют в незаконных мероприятиях и заслуженно задерживаются силовиками.

Ранее NEWS.ru писал, что в Германии и Франции заявили, что считают высылку дипломатов Евросоюза из России неоправданной. Соответствующее заявление сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам виртуального заседания Совета по обороне и безопасности двух государств.