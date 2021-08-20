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Меркель прибыла в Москву на переговоры с Путиным

13:53, 20 августа 2021
Меркель прибыла в Москву на переговоры с Путиным Ангела Меркель Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель прибыла в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Меркель уже приняла участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата.

В Кремле рассказали, что встреча лидеров двух стран начнётся в 14:00. На переговорах будет затронуты темы двустороннего сотрудничества в различных областях, а также будет поднята тема актуальных международных и региональных вопросов. Путин и Меркель не планируют подписывать никаких документов на встрече.

В пресс-службе немецкого правительства рассказали, что политики обсудят борьбу с пандемией, актуальные международные вопросы, среди которых ситуация в Афганистане и тема урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

Нынешний визит станет для Меркель последним в качестве канцлера. В сентябре в Германии пройдут выборы в бундестаг, на них станет известно имя нового канцлера. Последний раз Меркель приезжала в Москву в январе 2020 года.

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