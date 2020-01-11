https://static.news.ru/photo/28dcd646-348b-11ea-9e8b-fa163e074e61_660.jpg Заседание совместной комиссии Объединённого комплексного плана действий. Фото: Guo Chen/Xinhua/Global Look Press

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что заинтересована в сохранении иранской ядерной сделки и предпримет для этого дипломатические усилия. При этом она подчеркнула, что Совместный всеобъемлющий план действий несовершенен.

Мы едины во мнении, что необходимо делать всё для того, чтобы сохранить СВПД. Германия убеждена в том, что Иран не должен обладать ядерным оружием. Поэтому мы применим все дипломатические средства для того, чтобы сохранить эту договорённость, которая, естественно, не совершенна. Но мы хотим эту договорённость сохранить, — сказала Меркель по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путным в Москве.

11 января Ангела Меркель прибыла с официальным визитом в Москву. Переговоры с российским лидером шли более трёх часов. Одной из главных тем обсуждения была обстановка на Ближнем Востоке на фоне обострения конфликта США и Ирана.

Ранее в Великобритании заявили, что Лондон остаётся приверженным Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Совместный всеобъемлющий план действий был принят Ираном при посредничестве России, США, Британии, Китая, Франции, Германии 14 июля 2015 года. Его выполнение снимало с Ирана введённые ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе страны из соглашения. Он заявил, что США располагают доказательствами того, что Иран продолжает разработку ядерного оружия, тем самым нарушая Совместный всеобъемлющий план действий.

5 ноября 2019 года Вашингтон ввёл санкции против Тегерана. В соответствии с решением Минфина, в юрисдикции США будут блокироваться все активы лиц и компаний, связанные с правительством Ирана и его энергокомпаниями Iranian Oil Company и Naftiran Intertrade Company, а также с Центральным банком Ирана.

5 января Тегеран объявил об отказе от «последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг». При этом Иран заявил, что продолжит сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой, писал NEWS.ru.