Меркель появилась на людях с повязкой на среднем пальце

https://static.news.ru/photo/778ed426-a760-11eb-ba4b-96000091f725_660.jpg Ангела Меркель Фото: Carstensen,Jörg/dpa/Global Look Press

66-летний канцлер Германии Ангела Меркель появилась перед телекамерами с перевязанным странным образом средним пальцем. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Повязка наложена крест-накрест, так, что ноготь не закрыт бинтом. Неизвестно, почему у немецкого лидера так перевязан палец. Вероятно, журналисты не спросили Меркель об этом.

Ранее канцлер Германии сделала прививку от коронавируса вакциной компании AstraZeneca. Этот препарат в стране используют только для вакцинации людей старше 60 лет. После прививки политик сделала короткое заявление.

В 2019 году немецкие журналисты обратили внимание на приступы дрожи, которые возникали у Меркель в ходе публичных мероприятий. Так, во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским 18 июня того же года канцлер Германии восемь раз за минуту сменила положение рук и сильно тряслась. В ходе другого мероприятия она вынуждена была прослушать гимн сидя. При этом Меркель никак не комментировала своё состояние. Журналистов она заверила, что чувствует себя хорошо, а произошедшее с ней «как появилось, так само и пройдёт».