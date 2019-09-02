Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Алексея Гончарука со вступлением в должность премьер-министра Украины и пообещала помочь в проведении реформ в стране.
Правительство ФРГ останется надёжным партнёром для вас и вашего правительства в проведении центральных реформ в области юстиции, децентрализации и борьбы с коррупцией, — говорится в телеграмме Меркель.
Канцлер также отметила, что Германия заинтересована в экономическом сотрудничестве между странами.
Как ранее писал News.ru, посольство Германии в Киеве сообщило, что ФРГ готова поддержать курс страны на демократизацию с новым составом Верховной рады.