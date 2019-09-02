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Лидер КНДР Ким Чен Ын пока не ответил на приглашение российской стороны присутствовать в Москве на параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил журналистам замглавы МИД РФ Игорь Моргулов в рамках так называемого нулевого дня Восточного экономического форума.

Пока ответ не получили, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. Ранее News.ru писал, что Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму в честь Дня освобождения...