https://static.news.ru/photo/633be0a8-5a5a-11ea-a1f8-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии.

Федеральный канцлер осудила безответственные нападения на турецкие подразделения и потребовала окончания наступательных операций сирийского режима и его сторонников, — заявила канцлер Германии.

Главы двух стран считают, что необходимо «как можно скорее» начать политические переговоры, согласовав перемирие в этом регионе. По словам официального председателя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, Меркель выразила турецкому президенту соболезнования в связи с гибелью турецких военнослужащих.

Турецкие войска попали под авиаудар сирийских военных в районе населённого пункта Бехун. Они находились среди наступающих боевиков. Погибли 33 военнослужащих. Вице-премьер Турции Фуат Октай назвал Башара Асада «военным преступником». По его словам, сотрудники режима Асада заплатят высокую цену за «вероломное нападение» на Турцию.

NEWS.ru сообщал, что доцент Дипломатической академии МИД РФ Владимир Аватков заявил, что главная задача Москвы заставить Турцию нести ответственность за свои действия на Ближнем Востоке. Он напомнил, что Идлиб остаётся одним из очагов террористической активности в Сирии. Эксперт считает, что Анкара должна была подавить сопротивление боевиков, однако она не справилась со своей задачей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и члены Совбеза обеспокоены резкой эскалацией обстановки в сирийском Идлибе. Песков подчеркнул, что по ситуации в Сирии состоялся детальный телефонный разговор.