Меркель осознала наличие разногласий с Путиным ещё 20 лет назад

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ещё в 2001 году осознала наличие серьёзных разногласий с российским президентом Владимиром Путиным. По её словам, это произошло во время его выступления в бундестаге. Об этом пишет Suddeutsche Zeitung.
Во время того заседания
Кроме того, канцлер подчеркнула, что в те годы и не могла представить себе, что Крым вернётся в состав России и что на границе Европы, на востоке Украины, «дойдёт до таких военных столкновений»..
Меркель также указала на сокращение роли Германии в мире и росте силы Китая. В этой связи она призвала Берлин «стратегически умно выстраивать наши отношения».
Стоит заметить, что в 2001 году Ангела Меркель не была канцлером ФРГ. На тот момент она являлась лидером оппозиционной партии Христианско-демократический союз.
Ранее сообщалось, что 26 октября в Берлине президент Германии официально вручит действующему канцлеру Ангеле Меркель и членам её правительства документы о прекращении полномочий. Как сообщила представитель кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер, кабмин продолжит исполнение обязанностей до формирования нового.