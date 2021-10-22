Меркель осознала наличие разногласий с Путиным ещё 20 лет назад

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ещё в 2001 году осознала наличие серьёзных разногласий с российским президентом Владимиром Путиным. По её словам, это произошло во время его выступления в бундестаге. Об этом пишет Suddeutsche Zeitung.

Во время того заседания обсуждались традиции двусторонних отношений, вклад немцев в развитие российской экономики и культуры, а также обеспечение глобальной безопасности. Меркель заметила, что тогда Путин сожалел о распаде СССР, в то время как в Германии, наоборот, радовались завершению холодной войны.

Кроме того, канцлер подчеркнула, что в те годы и не могла представить себе, что Крым вернётся в состав России и что на границе Европы, на востоке Украины, «дойдёт до таких военных столкновений»..

Меркель также указала на сокращение роли Германии в мире и росте силы Китая. В этой связи она призвала Берлин «стратегически умно выстраивать наши отношения».

Стоит заметить, что в 2001 году Ангела Меркель не была канцлером ФРГ. На тот момент она являлась лидером оппозиционной партии Христианско-демократический союз.

Ранее сообщалось, что 26 октября в Берлине президент Германии официально вручит действующему канцлеру Ангеле Меркель и членам её правительства документы о прекращении полномочий. Как сообщила представитель кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер, кабмин продолжит исполнение обязанностей до формирования нового.