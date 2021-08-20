Меркель охарактеризовала ситуацию на Украине одним словом

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в процессе урегулирования ситуации на Украине «наблюдается стагнация». Политик выступает за оживление этого процесса, сообщает ТАСС.

Меркель добавила , что поддерживает территориальную целостность Украины. Президент России Владимир Путин на переговорах с Меркель в Кремле попросил в преддверии её визита в Киев повлиять на украинские власти по вопросу выполнения ими своих обязательств.

Складывается впечатление, что руководство этой страны решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации. В этой связи ещё раз просим госпожу федерального канцлера, в том числе и с учётом предстоящего визита в Киев, повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех взятых на себя ранее обязательств, — сказал российский лидер.

Переговоры Путина и Меркель длились почти три часа. Политики обсудили ситуацию на юго-востоке Украины, в Афганистане, а также отношения двух стран. В начале встречи российский президент поприветствовал канцлера фразой «Guten Tag» («Добрый день!») и подарил ей цветы.

После переговоров с Путиным Меркель отправится на Украину, где встретится с президентом страны Владимиром Зеленским. Украинский политический эксперт Тарас Загородний считает, что политик приедет в Киев «с ультиматумами» от российского лидера. По его мнению, Меркель предложит Зеленскому план по «минимальному транзиту газа через Украину» в обмен на реализацию в Донбассе «формулы Штайнмайера».