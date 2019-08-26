https://static.news.ru/photo/301ff85e-c7f6-11e9-93fe-fa163e074e61_660.jpgКанцлер Германии Ангела Меркель Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Канцлер Германии Ангела Меркель одобрила проведение переговоров между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По её словам, этот вопрос может решиться «в ближайшие несколько месяцев».
Я хочу, чтобы состоялись переговоры между украинским президентом и российским президентом. Я думаю, что мы должны попытаться продвинуться с этим в ближайшие несколько месяцев, — цитирует политика телеканал CNN.
Она добавила, что ситуация вокруг Украины является «большой проблемой» и в её решении необходимо добиваться прогресса.
Ранее News.ru сообщал, что Ангела Меркель назвала условие возвращения России в формат G7. По её словам, для этого необходимы успехи в минском процессе.
Представитель председателя Палестинской автономии Набиль Абу Рудейна заявил, что решение Госдепа представляет собой «беспрецедентное ухудшение» внешней политики США, сообщает Xinhua.
Этот шаг ещё раз показывает, что правительство США не только...
Меркель одобрила переговоры между Путиным и Зеленским