https://static.news.ru/photo/301ff85e-c7f6-11e9-93fe-fa163e074e61_660.jpg Канцлер Германии Ангела Меркель Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель одобрила проведение переговоров между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По её словам, этот вопрос может решиться «в ближайшие несколько месяцев».

Я хочу, чтобы состоялись переговоры между украинским президентом и российским президентом. Я думаю, что мы должны попытаться продвинуться с этим в ближайшие несколько месяцев, — цитирует политика телеканал CNN .

Она добавила, что ситуация вокруг Украины является «большой проблемой» и в её решении необходимо добиваться прогресса.

Ранее News.ru сообщал, что Ангела Меркель назвала условие возвращения России в формат G7. По её словам, для этого необходимы успехи в минском процессе.