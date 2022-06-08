Меркель объяснила отказ от посредничества в конфликте на Украине Меркель сообщила, что её не просили быть посредником в регулировании конфликта на Украине

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Ангела Меркель

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала, почему не участвует в качестве посредника в урегулировании конфликта на Украине. По словам политика, её просто никто об этом не просил. Такое признание она сделала в эфире телеканала Phoenix.

Она напомнила, в частности, о ситуации с турецким журналистом газеты Die Welt Денизом Юджелем, чьего освобождения Берлин добивался в 2017–2018 годах. К процессу тогда хотели подключить бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера.

Министр иностранных дел Габриэль говорил с ним [о посредничестве], и Шрёдер сказал: «Я сделаю это, если и канцлер меня об этом попросит». И это нормальный случай, — сказала Меркель.

Политик подчеркнула, что она разделяет оценку действующего канцлера ФРГ Шольца и президента Франции Макрона, а также «Путина и остальных» о том, что в настоящее время «это не принесёт какую-либо пользу». Меркель назвала принятое президентом РФ решение по началу спецоперации на Украине «катастрофическим и фатальным», однако в настоящий момент «это не важно», поскольку сейчас есть «мало тем для обсуждения».

И из Украины мне тоже не пришло пожелание начать посредническую деятельность, — добавила экс-канцлер.

Ранее она объяснила, почему была против ускоренной процедуры принятия Украины в НАТО в 2008 году. По её словам, Украина в то время была «разделённой страной», а кроме того, канцлер понимала, что подобному шагу стала бы препятствовать Россия.