https://static.news.ru/photo/8aed401a-df03-11e9-8259-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель и Хасан Рухани Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Будущее ядерной сделки с Ираном и ситуация на Ближнем Востоке после атак на предприятия нефтяной компании Saudi Aramco стали предметом обсуждения на встрече канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Исламской Республики Хасана Рухани. Об этом сообщила глава правительства ФРГ на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Во время разговора речь шла, разумеется, о ядерной сделке, будущем СВПД и ситуации в регионе после нападений [в Саудовской Аравии], — цитирует Меркель ТАСС .

Как писал News.ru, ранее Рухани заявил, что йеменцы поразили объекты в Саудовской Аравии несмотря на американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, тем самым унизив Вашингтон. По его мнению, атака на нефтеперерабатывающие заводы показала слабость радиолокационных и оборонительных систем производства США.