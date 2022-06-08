Меркель не жалеет о том, что Украину ранее не приняли в НАТО Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала правильным решение не предоставлять Украине План действий по членству в НАТО в 2008 году

Фото: Christian Marquardt/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ангела Меркель

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель не сожалеет о том, что в 2008 году Украину не включили в программу «План действий по членству в НАТО» (ПДЧ). Об этом она заявила в интервью обозревателю Der Spiegel — первом после выхода на пенсию.

Как известно, решение не предоставлять Киеву ПДЧ было принято на Бухарестском саммите Альянса. По словам Меркель, на то было две причины.

Во-первых, в 2008 году Украина «еще не была демократически консолидированной страной», но «страдала от коррупции и находилась под сильным влиянием олигархов», цитирует The Politico экс-канцлера.

Во-вторых, Меркель убеждена, что такой шаг непременно привел бы к худшим последствиям, поскольку в Москве «его восприняли бы как объявление войны».

Я себя ни в чем не виню, — заключила Ангела Меркель.

Она также защитила решение Берлина поддержать проект «Северный поток-2».

Было правильно поддерживать хотя бы некоторые торговые отношения с Россией. Вы не можете полностью игнорировать друг друга, — отметила экс-канцлер.

Меркель также призналась, что была «расстроена» тем, что США при Дональде Трампе решили ввести санкции против немецких компаний, участвовавших в проекте. Мол, одно дело, когда вы делаете такое в отношении Ирана, и совсем другое — в отношении союзника, с которым бок о бок воевали в Афганистане.