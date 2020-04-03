Меркель не собирается прекращать карантин в Германии

https://static.news.ru/photo/2c7fcb22-75cd-11ea-a420-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Коронавирус распространяется в Германии быстрыми темпами, поэтому говорить о прекращении самоизоляции рано. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Меркель отметила: эксперты должны убедиться, что принятые меры и прежде всего ограничения, которые страна взяла на себя, изменят статистику заражений.

Я бы поступила абсолютно безответственно, если бы просто назвала вам сегодня определённый день, когда меры можно было бы отменить или, по крайней мере, ослабить, — цитирует её РИА Новости.

3 апреля Меркель закончила режим самоизоляции и вернулась к работе.

Как писал NEWS.ru, инфицированный коронавирусом медик делал Меркель профилактическую прививку от пневмококка, рекомендованную всем гражданам, в том числе и людям старше 60 лет. Из-за этого политику пришлось временно самоизолироваться от общества.