Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о возможном проведении четырёхсторонней встречи по Сирии. Предположительно она будет организована в первом квартале 2020 года.
Мы также пообещали продолжить такую встречу, которую проводили с президентами России и Франции. Это, по всей вероятности, произойдет в первом квартале этого года, —
приводитслова лидера ФРГ ТАСС.
Однако турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган считает, что обстоятельства могут перенести встречу на начало марта. Впервые подобный саммит провели в октябре 2018 года. Он прошёл в Стамбуле.
Как ранее писал NEWS.ru, Россия направит предложения о проведении саммита «пятёрки» СБ ООН. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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