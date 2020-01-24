https://static.news.ru/photo/548a9eda-3ec3-11ea-8f6a-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Ahmed Deeb/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о возможном проведении четырёхсторонней встречи по Сирии. Предположительно она будет организована в первом квартале 2020 года.

Мы также пообещали продолжить такую встречу, которую проводили с президентами России и Франции. Это, по всей вероятности, произойдет в первом квартале этого года, — приводит слова лидера ФРГ ТАСС.

Однако турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган считает, что обстоятельства могут перенести встречу на начало марта. Впервые подобный саммит провели в октябре 2018 года. Он прошёл в Стамбуле.

Как ранее писал NEWS.ru, Россия направит предложения о проведении саммита «пятёрки» СБ ООН. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.