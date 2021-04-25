Меркель назвала условия закупки «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/73218ce4-a6ac-11eb-a9b5-96000091f725_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что закупка российского препарата от коронавирусной инфекции «Спутник V» будет иметь смысл при быстрой сертификации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА). Об этом сообщает ТАСС.

Если сертификация будет получена очень скоро, то будет ещё смысл закупить дозы «Спутника V». Если это случится только через несколько месяцев, то у нас уже в общем и целом будет достаточно вакцины. То есть вопрос о том, сколько мы для себя закажем, будет уже зависеть от этого, — рассказала Меркель в ходе переговоров с главами федеральных земель.

Она добавила, что в настоящее время для регистрации вакцины не хватает документов. По её словам, на покупку этого препарата нет общеевропейского заказа, поэтому Германия занимается этим самостоятельно.

Ранее в Венгрии признали самой безопасной и эффективной вакциной российский «Спутник V». Об этом заявили создатели препарата в Twitter-аккаунте. В настоящее время он одобрен в 60 странах, где проживают порядка 3 млрд человек. «Спутник V» занимает второе место по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

Президент Чехии Милош Земан заявил, что поддержит покупку закупку российского препарата, если будет недостаток в других вакцинах от коронавируса. Об этом политик заявил во время обращения к нации.