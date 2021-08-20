В ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер Германии Ангела Меркель констатировала застой в урегулировании конфликта в Донбассе. Она отметила: Россия является неотъемлемым участником войны в Донбассе и должна пойти на переговоры с Украиной. Трансляция брифинга по итогам переговоров велась в Facebook офиса президента.

Сейчас урегулирование конфликта — в застое, заявила канцлер. По мнению Меркель, чтобы преступить к действенному решению проблемы, необходимо организовать встречу лидеров России и Украины и выработать повестку дня.

Правильно, что Украина отказывается вести переговоры с представителями сепаратистов. Мы крутимся вокруг этой проблемы, — заявила канцлер ФРГ.

В ответ Зеленский сказал, что Киев продолжит настаивать на реализации режима прекращения огня в Донбассе и обмене военнопленными. По его мнению, в основе мирного урегулирования конфликта должны быть решения Парижского саммита 2019 года.

Помимо этого, украинский лидер отметил, что поддерживает инициативу новой встречи «нормандской четвёрки». Зеленский рассчитывает, что партнёры окажут давление на Россию для организации этой встречи.

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров в воскресенье обсуждалось строительство «Северного потока — 2». Украинский лидер на брифинге по итогам переговоров назвал газопровод опасным геополитическим оружием Кремля.