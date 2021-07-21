Канцлер Германии Ангела Меркель провела в среду телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. В разговоре политики затронули энергетические вопросы, в том числе газопровод «Северный поток −2» и транзит газа через территорию Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Во время телефонного разговора речь шла о реализации Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Кроме того, темой беседы были энергетические вопросы, такие как транзит газа через Украину и трубопровод «Северный поток — 2», — заявила представитель правительства ФРГ.

По её словам, политики также обсуждали двусторонние вопросы.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила о договорённости с Германией по проекту «Северный поток — 2». Соглашение подразумевает, что Берлин будет добиваться продления транзита российского газа через Украину на 10 лет после 2024 года. Также США и Германия должны будут выделить Украине финансовую поддержку по диверсификации энергетических ресурсов.

Ранее член комитета сената США по международным отношениям Тед Круз высказал мнение, что сделка между Вашингтоном и Берлином по СП-2 будет катастрофой для США и победой для России. Он подчеркнул, что глава Белого дома Джо Байден сдался российском лидеру Владимиру Путину.