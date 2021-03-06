Меркель: гендерное неравенство в мире усилилось из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/93654e52-7e8c-11eb-9446-96000091f725_660.jpg Фото: Darmer/Davids/Global Look Press

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в преддверии Международного женского дня заявила об усилении гендерного неравенства во время пандемии коронавируса. Она отметила, что в мире снова начали восстанавливаться гендерные роли мужчины и женщины, хотя казалось, что они были давно преодолены.

Женщинам снова приходится чаще разрываться между обеспечением обучения детей на дому, присмотром за ними и собственной профессией, — посетовала Меркель.

Она добавила, что на текущий день женщины всё ещё остаются востребованными в качестве сотрудников, особенно в социальной сфере. Именно поэтому власти Германии намерены создавать и улучшать условия для того, чтобы женщины могли совмещать работу и уход за своей семьёй.

Меркель отметила, что не должно быть так, чтобы женщины вносили существенный вклад в общество и при этом «на птичьих» правах участвовали в принятии важных решений в политике, экономике и обществе. Со слов канцлера, правительство ФРГ будет предпринимать усилия для изменения этого. Помимо этого, власти страны поработают над тем, чтобы уравнять уровень зарплат между мужчинами и женщинами, говорится в подкасте, размещённом на сайте правительстве ФРГ.

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