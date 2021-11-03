Меркель заявила о победе над миграционным кризисом и попрощалась

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель считает, что ФРГ справилась с последствиями миграционного кризиса 2015 года. Она отметила в своей прощальной речи, что после ухода из большой политики будет больше внимания уделять личному отдыху. Политик станет путешествовать и уделять внимание себе. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Да, мы справились, — заявила Меркель, хотя многие местные политики и эксперты выражали мнение, что Германия не в состоянии «переварить» такое количество мигрантов.

По словам Меркель, не всё прошло гладко, она напомнила о «прискорбных инцидентах», в частности о событиях новогодней ночи 2016 года в Кёльне, когда преимущественно мигранты нападали на женщин. Миграционный кризис и пандемию Меркель назвала для себя «самыми большими вызовами» на посту канцлера.

Она отметила, что больше не станет заниматься политикой. По словам многолетнего канцлера ФРГ, она немного отдохнёт, а потом «посмотрит, что придёт в голову». Политик добавила, что ей не хватает путешествий для собственного удовольствия. Меркель решила взять паузу и пару месяцев отдыхать и «спать».

Ранее сообщалось, что Меркель вручили медаль за выдающиеся достижения в области политики. Награда имени Вальтера Ратенау лауреатке была передана в Атриуме Deutsche Bank в Берлине.